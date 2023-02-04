Російський агент, якого затримали в Одесі, виявився колишнім військовим ЗСУ

ЗАТРИМАЛИ АГЕНТА ФСБ

Чоловік працював на ФСБ, сподіваючись отримати квартиру в тимчасово окупованому Криму. Житло йому пообіцяли в обмін на інформацію про перебіг міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря та тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах.

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Як повідомила пресслужба Служби безпеки України, колишній український військовослужбовеці, контактував з російською спецслужбою ще з 2010 року.

«З 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону», — пишуть в офіційному телеграмі відомства.

Під час повномаштабного вторгнення РФ в Україну, він передава окупантам інформацію не лише про перешміщення ЗСУ, а й про надходження військової продукції та товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

«За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю «хімік-розвідник». Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан», — повідомляє СБУ.

Наразі затриманому інкримінують держзраду.

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