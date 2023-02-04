Російський пропагандистський телеканал RT припинив роботу у Німеччині

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

RT DE Productions оголосила про припинення журналістської діяльності в Німеччині. Редакція створювала контент для пропагандистського телеканалу RT DE, який мовив з Москви німецькою.

Реклама Читати продовження

Про це пише DW. У заяві телеканалу зазначають, що вирішили припинити роботу в Німеччині через те, що стикнулися «з величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб».

Також йдеться про дев'ятий пакет санкцій ЄС, який перекрив фінансування телеканалу.

«Дев'ятий пакет санкцій ЄС перекрив фінансування RT DE Productions, що унеможливило продовження журналістської діяльності компанії в Німеччині. Сайт і телеканал RT DE продовжуватимуть роботу поза межами ЄС, з Москви», — написала редакторка RT DE.

► Читайте також: Нові санкції проти РФ на €10 млрд ухвалять до 24 лютого

Німецькомовний телеканал запустили у грудні 2021 року, він транслювався через супутники та інтернет. Цілодобове мовлення в Німеччини здійснювали за ліцензією, яка була видана в Сербії. Вже через тиждень після запуску, канал зняли з мовлення на запит німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург. За кілька тижнів Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині — заборонила мовлення RT DE, спираючись на те, що його ліцензія не відповідає вимогам чинного «Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ в Німеччині».

🔻 21 січня 2023 року повідомили, що цей канал припинив мовлення у Франції.