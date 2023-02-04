Сили оборони України зможуть користуватися платформою Delta — Кабмін

ЦИФРОВІЗАЦІЯ

Українські військові на своїх позиціях на передовій біля Соледару Донецької області, Україна, 11 січня 2023 року

Відповідну постанову сьогодні ухвалили на засіданні уряду.

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Як пояснили в МО відомстві, Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Також уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від кібератак ворога.

Ця технологія дозволяє знати про ворога більше, ніж він взагалі може уявити, каже міністр цифрової трансформації України.

«Це потужний крок. Адже завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. До платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо», — повідомив урядовець.

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