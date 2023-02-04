Український лижник виборов золоту медаль на Кубку світу

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕМОГА

21-річний фрістайліст Дмитро Котовський виборов перше місце нагороду на етапі Кубка світу з лижної акробатики. Це золото стало його першою нагородою такого рівня.

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У суботу у Дір-Веллі (Юта, США — ред.) на четвертому етапі Кубка світу Дмитро Котовський виконав надскладний стрибок — потрійне сальто з п'ятьма обертами, яке має назву «Ураган». Таку назву йому дав американець Джерет Петерсон, який досі лишався єдиним спортсменом, кому вдавалося його виконати. Судді оцінили «Ураган» від Котовського 138,82 бала. Крім того, у загальному заліку Кубка світу 21-річний українець піднявся на друге місце.

Цьогорічний Кубок світу унікальний тим, що до суперфіналу змогли вийти одразу три українці. Володимир Кушнір набрав 98,64 бала і посів четверте місце, Максим Кузнецов із 73,75 бала опинився на шостому.

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🔻25 січня біатлоністка Юлія Джима здобула «срібло» на чемпіонаті Європи в індивідуальній гонці.

🔻 25 січня в чоловічій індивідуальній гонці Антон Дудченко повторив успіх Юлії Джими та приніс українській команді друге срібло на чемпіонаті Європи в швейцарському Ленцерхайді.