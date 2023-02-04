У Маріуполі окупанти знесли цілий район та завершили руйнування драмтеатру – Андрющенко

ЗНИЩЕННЯ МІСТА

Також росіяни заборонили діяльність у місті протестантських та неправославних церков. Вони розпочали процес вилучення власності та примусу до завершення діяльності, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його даними, драматичний театр повністю демонтовано. Росіяни залишили лише фронтальні стіни, які ймовірно просто рухнуть самі по собі.

Також Андрющенко повідомив, що окупанти знищили Лівобережний район Маріуполя:

«Кожен знесений будинок тут – наслідок обстрілів росіянами спочатку артилерією, потім – танками. Тут знищено все при стисканні кільця до Азовсталі просто превентивно та іноді заради розваги та “відосіків тік-ток кадирівців», – написав він.

За інформацією радника міського голови, росіяни також нав’язують містянам нові правила. Зокрема, вчителів зобов’язали щодня перевіряти телефони учнів на наявність проукраїнського контенту. А також заборонили діяльність протестантських та неправославних церков.

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