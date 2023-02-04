У нейтральному статусі: російських велосипедистів хочуть повернути до участі у турнірах

ПОЗА ПОЛІТИКОЮ

З підтримкою такої ідеї виступили у Міжнародному союзі велосипедистів (UCI). Також в організації повідомили, що виділили кредит у 600 тисяч швейцарських франків, його передали Федерації велоспорту України, щоб її спортсмени могли продовжувати тренування та змагання.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться в офіційній заяві UCI

Згідно з опублікованою резолюцією, у UCI підтримали попередні заяви МОК щодо участі білоруських та російських спортсменів під нейтральним прапором.

Читайте також: «Не допускати у будь-якому статусі» — український міністр спорту про участь росіян і білорусів в Олімпійських іграх

Водночас там наголосили, що велосипедисти з РФ, які виступили з підтримкою війни, до турнірів допущені не будуть. Також не буде дозволена участь російської та білоруської національних збірних.

У UCI закликали: «поважати незалежність Олімпійського руху, його позиції та політичний нейтралітет, а не вирішувати, які спортсмени можуть або не можуть брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності. А також не використовувати Олімпійські ігри та наші міжнародні змагання як інструмент політичних санкцій».

Читайте також: Спорт поза політикою? МОК може допустити росіян та білорусів до Олімпіади

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України»

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року

🔻2 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо дозволу російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі «ще не ухвалено»

🔻30 січня Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі

🔻26 січня міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна України може бойкотувати Олімпійські ігри-2024

🔻25 січня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні