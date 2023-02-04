Індійські компанії перейшли на оплату російської нафти в дирхамах — Reuters

РОСІЙСЬКА НАФТА

Більшу частину нафти з РФ, яку Індійські нафтопереробні заводи купують через трейдерів у Об'єднаних Арабських Еміратах, почали оплачувати у дирхамах замість доларів США.

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Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі Reuters. Покликаючись на 4 джерела, видання пише, що індійські нафтовики та трейдери побоюються, що не зможуть торгувати в доларах, якщо ціни на нафту з РФ перевищуватимуть межу, яку в грудні встановили країни G7 та Австралія.

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Індійські нафтопереробники і раніше намагалися платити за російську нафту дихрамами, але ці спроби були безуспішні, тож вони були змушені повернутися доларів США. Але тепер головний банк Індії проводить розрахунки за цими платежами у валюті ОАЕ, повідомляють, покликаючись на подробиці транзакцій, про які не повідомлялося раніше.

Крім того, переходу на дихрами сприяв той факт, що SBI попросив нафтопереробників, які бажають здійснювати доларові платежі за російську нафту. Це б дозволило розбити витрати на нафту, фрахт і страхування уникнути порушення цінової стелі.

🔻 26 січня Bloomberg повідомив, що ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель на рівні $100 за барель

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.