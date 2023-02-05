КАДРОВІ ЗМІНИ

Буданов може замінити Резнікова на посаді міністра оборона – нардеп

Кирило Буданов © ГУР МО

Автор тексту: Олеся Задирака

За даними представника «Голосу» Ярослава Железняка, нинішній міністр оборони Олексій Резніков може очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Водночас він наголошує, що ці дані не є остаточними.