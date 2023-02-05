КАДРОВІ ЗМІНИ

Буданов може замінити Резнікова на посаді міністра оборона – нардеп

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Кирило Буданов
Кирило Буданов © ГУР МО
Автор тексту: Олеся Задирака

За даними представника «Голосу» Ярослава Железняка, нинішній міністр оборони Олексій Резніков може очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Водночас він наголошує, що ці дані не є остаточними.

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Железняк також пророкує відставку Павла Рябікіна з Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. 

Також нардеп каже, що МВС та СБУ можуть отримати постійних очільників. Їм стануть ті, хто зараз в.о.: Ігор Клименко та Василь Малюк.

 

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