Відсьогодні почала діяти заборона на ввіз російських нафтопродуктів до ЄС

САНКЦІЇ У ДІЇ

Підставою для ембарго стали антиросійські санкції, які ухвалили 27 країн ЄС ще у червні 2022-го. Також набули чинності нові цінові обмеження від Євросоюзу та G7.

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Відтепер заборона поширюється на морське постачання дизеля, газу, бензину, мазуту та нафти.

Передбачено «перехідний період у 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які було придбано і завантажено до 5 лютого 2023 року і розвантажено до 1 квітня 2023 року», вказали в Раді ЄС.

🔻3 лютого стало відомо, що ЄС та G7 погодили обмеження ціни на російську нафту

🔻 26 січня Bloomberg повідомив, що ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель на рівні $100 за барель

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.