Дороги під обстрілами, Бахмут стає все більш ізольованим — Британська розвідка

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Зазначають, що, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» захопили дорогу, яка сполучає Бахмут із Сіверськом. Також, війська РФ обстрілюють шляхи постачання української армії.

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Про це повідомляють у черговому звіті британського Міністерства оборони. Зазначають, що протягом останнього тижня, російські війська досягли невеликих успіхів, намагаючись оточити Бахмут.

«М03 і H32 — дві основні дороги до міста для українських захисників — зараз, імовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії», — пишуть у звіті британського силового відомства.

Разом з тим, зазначають, не дивлячись на те, що найманці групи «Вагнера» захопили трасу, що сполучає Бахмут та Сіверськ, альтернативні шляхи для української армії все ще залишаються.

«У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим», — пише Міноборони Великої Британії.

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🔻 28 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив , що росіяни намагаються прорватися до Вугледара: зокрема, сконцентрували в напрямку міста значні сили та здійснили близько 300 обстрілів та десятки штурмів.

🔻 14 та 15 січня, у районах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті тривали інтенсивні бойові дії, 16 числа британсько розвідка повідомляла, що ЗСУ зберігають свої позиції у Соледарі.