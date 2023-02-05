«Жодний чиновник не вічний на посаді»: Резніков прокоментував можливість відставки

КАДРОВІ ЗМІНИ

Під час спілкування з журналістами очільник оборонного відомства повідомив, що готовий до того, що його можуть звільнити.

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«Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина – президент Володимир Зеленський. Згідно з Конституцією, він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі знову ж таки, робити те, що мені запропонує президент», — сказав Резніков.

Водночас він наголосив, що продовжить працювати на перемогу України, навіть якщо його звільнять. Він нагадав, що є юристом за фахом. Тож може посприяти тому, щоб «не просто перемогти у війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво РФ».

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🔻Сьогодні вранці стало відомо, що Буданов може замінити Резнікова на посаді міністра оборона