Збройні Сили України отримали вантажівки-позашляховики та «швидкі»

ДОПОМОГА ЗСУ

Фонд передав машини для транспортування вантажів, нові вантажівки, призначені для перевезення особового складу, а також медичні автомобілі.

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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначають, що необхідну на фронті техніку передали у рамках допомоги через Європейський Фонд Миру.

«Загалом, 13 нових вантажівок для транспортування військових, 94 вантажівок, 50 машин швидкої. І це не кінець. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», — цитують у Генштабі ЗСУ слова Жозепа Борреля.

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