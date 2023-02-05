Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії

у списку 200 компаній

«Росія — це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України», — сказав український президент.

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Додавши, що це не останні санкції проти російської атомної галузі.

Указом президента визначений перелік із 200 юридичних осіб, на яких поширюються санкції строком на 50 років. У цьому списку, зокрема, російська державна копорація «Росатом» та її «дочки», а також наукові інститути, дослідні центри та заводи.

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🔻ЄС планує ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого.

🔻Україна закликає країни ЄС до десятого пакету санкцій проти РФ додати обмеження проти компанії «Росатом».