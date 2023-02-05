ЗА ЗРАДУ

Зеленський позбавив українського громадянства низку діячів часів Януковича

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Колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табаник
Колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табаник © Уніан
Автор тексту: Олеся Задирака

Зокрема, екссекретара РНБО Андрія Клюєва, ексміністра освіти Дмитра Табачника, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, ексглаву МВС Віталія Захарченка, екскерівника СБУ Олександра Якименка.

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Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у телеграмі. 

Усі фігуранти цього списку мають російське громадянство.

«Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів», – написав Арахамія.

 

 

🔻 10 січня Зеленський позбавив громадянства Деркача, Козака, Кузьміна і Медведчука

 

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