Зеленський позбавив українського громадянства низку діячів часів Януковича

ЗА ЗРАДУ

Зокрема, екссекретара РНБО Андрія Клюєва, ексміністра освіти Дмитра Табачника, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, ексглаву МВС Віталія Захарченка, екскерівника СБУ Олександра Якименка.

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Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у телеграмі.

Усі фігуранти цього списку мають російське громадянство.

«Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів», – написав Арахамія.

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