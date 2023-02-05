Компанія SpaceX планує запустити ракетну систему Starship у березні

КОСМІЧНІ ПЛАНИ

Про такі наміри повідомив генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

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Про таку заяву мільярдера пише Reuters.Зазначають, що раніше у січні Ілон Маск анонсував запуск системи Starship вже у лютому. Він написав, що на це існує «реальний шанс», але до дав, що і спроба запуску у березні є дуже імовірною.

«Якщо решта тестів пройдуть добре, ми спробуємо запустити Starship в наступному місяці», — написав Маск у відповідь на твіт користувача про Starship.

Починаючи з минулого року, SpaceX прагне вперше запустити систему Starship на орбіту, це має стати ключовим демонстраційним польотом. Кінцева ж мета — доставити астронавтів NASA на Місяць.

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