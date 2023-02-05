Країни ЄС стали більш залежними від підтримки США через війну в Україні

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Про те, що залежність країн Європи від військової підтримки Сполучених Штатів посилилася йдеться у матеріалі The New York Times.

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Зазначають, що Америка згуртувала союзників задля організації підтримки України та надала найбільшу кількість озброєнь і розвідданих. Цим самим значно укріпила свої позиції та посилила вплив.

Окрім того, Вашингтон відіграв ключову роль в остаточному рішенні передати Україні танки Леопард 2, хоча Німеччина спочатку і шукала можливості відмовитися робити це, зазначають у матеріалі.

Танк «Леопард» © DW

«Мета президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, — виявилася порожнім звуком», — пише видання.

Покликаючись на експертів, журналісти The New York Times зазначають, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило правила гри та продемонструвало європейським країнам, що вони потребують підтримки США задля гарантій безпеки.

Олаф Шольц, Емануель Макрон та Джо Байден AP - Dita Alangkara

«Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного», — цитує видання слова аналітиків.

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🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC