МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Країни ЄС стали більш залежними від підтримки США через війну в Україні

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Війна в Україні
Війна в Україні AP - Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про те, що залежність країн Європи від військової підтримки Сполучених Штатів посилилася йдеться у матеріалі The New York Times. 

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Зазначають, що Америка згуртувала союзників задля організації підтримки України та надала найбільшу кількість озброєнь і розвідданих. Цим самим значно укріпила свої позиції та посилила вплив. 

Окрім того, Вашингтон відіграв ключову роль в остаточному рішенні передати Україні танки Леопард 2, хоча Німеччина спочатку і шукала можливості відмовитися робити це, зазначають у матеріалі.

Танк «Леопард»
Танк «Леопард» © DW

«Мета президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, — виявилася порожнім звуком», — пише видання. 

Покликаючись на експертів, журналісти The New York Times зазначають, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило правила гри та продемонструвало європейським країнам, що вони потребують підтримки США задля гарантій безпеки.

Олаф Шольц, Емануель Макрон та Джо Байден
Олаф Шольц, Емануель Макрон та Джо Байден AP - Dita Alangkara
«Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного», — цитує видання слова аналітиків.

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