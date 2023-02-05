Мінусовий рекорд — у США зафіксували найнижчу в історії країни температуру

ХОЛОДНІШЕ НІЖ НА МАРСІ

-108 за Фарингейтом або -42,2 градусі за шкалою Цельсія — таку температуру метеорологи зафіксували на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі. Зазначають, що це, найімовірніше, найнижча температура, яку коли не будь фіксували у США.

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Про це повідомляє The Washington Post. Також зазначають, шо швидкість вітру на горі при цьому сягнула 160 км/год.

Today, the Mt. Washington wind chill dropped to -108F. Looking at some old climate forms, on Jan 22, 1885, their temperature dropped to -50F. On that day, their 24-hour average wind speed was 89 mph. An 89 mph wind with a temp of -48F or colder produces a wind chill below -108F. — Brian Brettschneider (@Climatologist49) February 4, 2023

Температурні показники, зафіксовані цього тижня на вершині гори Вашингтон, як зазначає NASA, були трохи нижчими аніж середні на Марсі. У 2004-ту тут фіксували попередній рекорд, тоді стовпчик термометра опустився до -38,8 градусів за Цельсієм.

INSANE conditions on Mt Washington, NH. 120mph+ winds and -95°F wind chill. It is above the tropopause, meaning that these are stratospheric winds.



Footage from the summit live stream 2:30-2:40pm. #nhwx pic.twitter.com/OgDakbNn97 — Peter Forister ❄️💨❄️ (@forecaster25) February 3, 2023

🔻 Раніше повідомляли, що Різдво у 2022 стало найхолоднішим за останні 40 років.