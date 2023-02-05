ХОЛОДНІШЕ НІЖ НА МАРСІ

Мінусовий рекорд — у США зафіксували найнижчу в історії країни температуру

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Зимова погода у США. Ілюстративне фото
Зимова погода у США. Ілюстративне фото AP - Tina MacIntyre-Yee
Автор тексту: Юлія Хижняк

-108 за Фарингейтом або -42,2 градусі за шкалою Цельсія — таку температуру метеорологи зафіксували на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі. Зазначають, що це, найімовірніше, найнижча температура, яку коли не будь фіксували у США.

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Про це повідомляє The Washington Post. Також зазначають, шо швидкість вітру на горі при цьому сягнула 160 км/год.  

Температурні показники, зафіксовані цього тижня на вершині гори Вашингтон, як зазначає NASA, були трохи нижчими аніж середні на Марсі. У 2004-ту тут фіксували попередній рекорд, тоді стовпчик термометра опустився до -38,8 градусів за Цельсієм. 

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