На території РФ діє секретний український батальйон — The Guardian

СЕКРЕТНІ СЛУЖБИ

Батальйон «Братство», існування якого Україна не підтверджує, діє в координації з офіційними силами, але водночас є незалежним від силових структур та ЗСУ. Робота бійців цього формування варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на російській території.

Реклама Читати продовження

Таку інформацію оприлюднило видання The Guardian. Зазначають, що ці дані вони отримали від трьох представників добровольчої групи українських спецпризначенців.

«Якщо станеться найгірше, 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній командир, 39-річний Олексій, добре знають, що український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них. У західних столицях колективно здригаються від самої думки про них», — йдеться у матеріалі.

Навіщо ж настільки секретне формування виходить у публічну площину та розкриває секрети своєї роботи? Зазначають, що таким чином представники батальйону хочуть донести один єдиний меседж: «Нам дуже легко перетнути російський кордон».

Розповідають, що до батальйону «Братство» набирають переважно цивільних, або ж відбирають найздібніших з інших добровольчих батальйонів.

Співрозмовники The Guardian розповіли про одну з нещодавніх операцій, яку вони провели.

«Наша група мала завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці... Я не знаю, для чого і для кого призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що в Росії є люди, які готові допомогти українцям», — цитує видання слова одного з них.

🔻 30 січня Міноборони Великої Британії повідомило, що РФ може провести ще одну хвилю мобілізації.

🔻 21 січня британська розвідка повідомила, що війна в Україні зайшла у глухий кут.