Обмеження цін на нафту відчутно вдарило по прибутках Росії

САНКЦІЇ В ДІЇ

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), встановлення межі цін на російську нафту сильно знизило суми доходів, які отримує країна-агресор.

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Про це повідомляє Reuters покликаючись на заяву глави МЕА Фатіха Біроля. Згідно з інформацією, яку він наводить, експортна виручка РФ від газу та нафти у січні знизилася приблизно на 30%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У доларовому еквіваленті це складає близько 8 мільярдів доларів.

Зазначають, що за словами глави Міжнародного енергетичного агентства, зростання світового попиту на нафту цьогоріч відбуватиметься за рахунок Китаю. Серед іншого, це може спонукати країни ОПЕК переглянути свою політику.

«Зараз в цьому році китайська економіка відновлюється. ...це чинить підвищувальний тиск на попит», — цитують слова Біроля про «вибуховий» попит на авіаційне паливо в Китаї.

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🔻 26 січня Bloomberg повідомив, що ЄС та G7 планують ввести обмеження ціни на російський дізель на рівні $100 за барель

🔻 На перших у 2023 році світових торгах ціна на російську нафту марки Urals впала до позначки вдвічі нижчої за світову ціну. Вартість сорту нафти, на яку припадає 2/3 російського експорту опинилася на позначці у 37,80 доларів за барель.

🔻 Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.