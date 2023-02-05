Польща незабаром почне зводити загородження на кордоні з Росією

ВІДГОРОДИТИСЯ ВІД РФ

У Головному штабі прикордонної служби Польщі повідомили, що радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із Калінінградською областю.

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Таку інформацію опублікувало Polskie Radio. Як зазначають, речниця Прикордонної служби Анна Міхальська повідомила, що підрядник, який має звести електронне загородження, готує проект на погодження до Прикордонної служби. Початок же робіт із облаштування огородження планують на березень 2023 року.

«Периметрія – це система датчиків і камер, завдяки якій можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов, не залишаючись на лінії кордону», — йдеться у матеріалі видання.

Зазначають, що завдяки цій системі, офіцери зможуть спостерігати за держрубежем із штабу Прикордонної служби.

«Сигнали надходитимуть із систем виявлення, і алгоритми цих сповіщень будуть розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми, а не тваринами», — цитує Polskie Radio слова Анни Міхальської.

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