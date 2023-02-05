Ракетний терор — росіяни обстріляли житлові райони та центр Харкова

РАКЕТНІ ОБСТРІЛИ

За інформацією, яку опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов, російські війська двічі били протягом ночі, а також вранці запустили ще дві ракети по центру міста.

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Як повідомив Ігор Терехов, близько 8-ї ранку росіяни вдарили по центру Харкова ракетами С-300.

«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», — написав він у телеграмі.

Перед цим, близько опівночі, війська РФ також двічі обстріляли Київський район міста, з інтервалом у пів години. Після одного з влучань, загорівся житловий будинок.

«Попередньо внаслідок удару по житловому будинку у Харкові одна людина загинула, троє постраждали», — повідомив Ігор Терехов.

Як повідомили кореспонденти Суспільного, ракета влучила під фундамент чотириповерхівки, будинок встояв, але повилітали усі вікна, також пошкоджені багато автівок, що стояли поруч. Друга ж ракета влучила у одну з будівель навчального закладу.

«Ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації. Пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів», — цитує Суспільне слова речника обласного управління ДСНС Євгена Власенка.

Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив інформацію щодо людей, які постраждали внаслідок ранкового удару по Харкову.

«Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці», — написав він.

Повідомили, що станом на 10:30 встановили уже 5 постраждалих унаслідок ранкового ракетного удару, двоє з них госпіталізовані.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото з наслідками російської атаки.

🔻 3-го лютого РФ обстріляла Харківщину. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

🔻 Унаслідок російських атак на міста України у ніч на 2 лютого, щонайменше три людини загинули у Крамоторську.