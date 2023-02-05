Росіяни вбили чотирьох цивільних на Донеччині минулої доби

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

3 людей загинули у Бахмуті, ще одна жертва – у Ямполі. Поранень зазнали 11 жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Цієї ночі росіяни завдали 2 ракетні удари по Дружківці: поранено 5 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитсадок.

Також зранку відбулися обстріли Соловйового Очеретинської громади та Авдіївки: пошкоджено 2 будинки у Соловйовому та околиці АКХЗ в Авдіївці.

У Кураховому минулої доби прямим влучанням пошкоджено крамницю, 2 багатоквартирні будинки та споруду підприємства.

На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр — пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків та будівлю підприємства. Напружена ситуація у Соледарській громаді: пошкоджено 3 будинки у Роздолівці і ще 3 у Васюківці.

У Званівській громаді пошкоджено 2 будинки у Переїзному.

🔻2 лютого щонайменше 5 людей було поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську

🔻1 лютого російська ракета влучила у житловий будинок у Краматорську: троє загиблих