Росіяни можуть спробувати наступати до 24 лютого, адже люблять символізм – Резніков

В ОЧІКУВАННІ НАСТУПУ

Про це міністр оборони заявив під час пресконференції. Він також наголосив, що Сили оборони очікують можливих наступів, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.

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«Багато інформації всі, мабуть, читали у телеграм-каналах, що вночі буде напад тощо. Ніякого нападу не відбулося. Дуже важливо слухати Генеральний штаб, його офіційну позицію. Коли буде зрозуміло, що вони сформували ударні угруповання, то наш Генеральний штаб це прекрасно знатиме».

Водночас він наголосив, що влада все ж очікує на новий наступ з боку РФ.

«Вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року, тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає», – сказав Резніков.

🔻1 лютого Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що наразі Росія активно готується до наступальних дій, ймовірно, в Луганській області.

🔻 28 січня секретар РНБО заявив, що росіяни активно розвідують стан української оборони на Запорізькому напрямку і планують нову хвилю атак до 24 лютого.