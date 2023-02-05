Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, є постраждалі

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

У Чорнобаївці госпіталізували одну людину. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Армія РФ почала обстріл Чорнобаївки приблизно о 5 ранку. Російські снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід.

Обстрілювали росіяни й обласний центр. Окупанти поцілили по будівлі ліцею у Херсоні, там спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих цивільних.

🔻Минулої доби росіяни 60 разів атакували населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Є жертви серед цивільних

🔻2 лютого російська армія атакувала дитячий садок на Херсонщині

🔻29 січня РФ 42 рази обстріляла Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених