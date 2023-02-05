Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю — The Wall Street Journal

В ОБХІД САНКЦІЙ

Йдеться про навігаційне обладнання, пристрої для заглушування радіосигналів та запчастини для літаків. Крім того, товари подвійного призначення Росії постачають Об'єднані арабські емірати та Туреччина.

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Про це The Wall Street Journal (WSJ) пише покликаючись на дані російської митниці. Відповідні документи, зазначають, виданню передала C4ADS — вашингтонська некомерційна організація, яка займається виявленням загроз безпеці Сполучених Штатів.

Журналісти видання вивчили понад 84 тисячі постачань та з'ясували, що Росія отримує від КНР продукцію, яка перебуває під західними санкціями. Зокрема, китайська компанія Poly Technologies постачила навігаційне обладнання військово-експортній корпорації «Рособоронекспорт», необхідне для вертольотів М-17.

Крім того, митні документи містять дані про постачання товарів подвійного призначення та деталей зброї.

«Твердження, що Китай надає "допомогу" Росії, не має під собою жодного фактичного підґрунтя, а є суто спекулятивним і навмисно роздутим», — цитує WSJ слова речника посольства КНР у Вашингтоні Лю Пен'юй.

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Також, пише The Wall Street Journal багато з експортних товарів надходять до Росії через такі Туреччину та ОАЕ.

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🔻 Хто ще торгує з Росією попри санкції?