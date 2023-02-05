Україна не буде бити по території РФ західною зброєю — Олаф Шольц

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Канцлер Німеччини розповів, що Україна буде використовувати усе, надане заходом озброєння, виключно для захисту та деокупації своїх територій.

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Про це Олаф Шольц заявив у інтерв'ю виданню Bild. Він зазначив, що існує відповідний «консенсус» із президентом України Володимиром Зеленським.

Разом з тим, додав німецький Канцлер, Берлін не вважає що рішення Німеччини надати Україні західні танки і дозволити зробити це іншим союзникам може спровокувати Москву на ескалацію бойових дій.

«Разом з нашими союзниками ми надаємо Україні танки для того, щоб вона могла захистити себе. Ми ретельно зважили рішення про кожне постачання зброї, скоординували його із союзниками, передусім США. Такий спільний підхід є запобіжником від ескалації війни», — цитують слова Шольца.

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Чому ж тоді зволікали із цим рішенням? Олаф Шольц зазначив, що час був потрібен аби зважити всі аспекти, адже діяти інакше «було би безвідповідально та вкрай небезпечно».

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