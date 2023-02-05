Українські зенітники вже поїхали вчитись керувати системами ППО «МАМБА»

ЗАХИСТ НЕБА

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Він подякував урядам Франції та Італії за рішення щодо постачання Україні систем ППО/ПРО «МАМБА», які здатні збивати балістичні ракети.

«Негайно ухвалив рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.

Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba», – написав Микола Олещук

🔻3 лютого стало відомо, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «МАМБА»

🔻 31 січня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC