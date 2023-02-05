НОВИНИ ПРИРОДИ

Українські науковці з «Академіка Вернадського» показали як ростуть синьоокі баклани

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Синьоокі баклани
Синьоокі баклани © Сергій Глотов
Автор тексту: Олеся Задирака

Фотографії з пташками опублікували на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Фото були зроблені на острові Пітерман з різницею приблизно у місяць. 

Там проживає  2 колонії синьооких бакланів: одна налічує понад півсотні гнізд, друга – до 15. У кожному гнізді від одного до трьох пташенят.

«На перших світлинах – новонароджені бакланята, вони зовсім дрібненькі та голі, схожі на дитинчат динозаврів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом, десь за 2 місяці після народження», – розповіли вчені.

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