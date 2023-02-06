музичний рекорд

Бейонсе побила рекорд за кількістю отриманих «Греммі»

Бейонсе Chris Pizzello/Invision/AP - Chris Pizzello

Автор тексту: Олександра Стара

Американська співачка увійшла в історію, отримавши 32-гу премію. Попередній рекорд диригента Георга Шолті, у якого була 31 нагорода, тримався понад 20 років.