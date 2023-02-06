музичний рекорд
Бейонсе побила рекорд за кількістю отриманих «Греммі»
Опубліковано:
Американська співачка увійшла в історію, отримавши 32-гу премію. Попередній рекорд диригента Георга Шолті, у якого була 31 нагорода, тримався понад 20 років.
Реклама
Співачка отримала чотири нагороди в номінаціях:
- Найкращий танцювальний/електронний запис – трек Break My Soul;
- Найкраще виконання в стилі R&B – Plastic Off the Sofa;
- Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом – Renaissance;
- Краща пісня у стилі R&B – Cut Іt.
5 лютого у Лос-Анджелесі Національна академія мистецтва та науки звукозапису США провела 65-ту щорічну церемонію вручення премії «Греммі». Переможців визначали у 103 номінаціях та 30 музичних жанрах.