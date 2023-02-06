музичний рекорд

Бейонсе побила рекорд за кількістю отриманих «Греммі»

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Бейонсе
Бейонсе Chris Pizzello/Invision/AP - Chris Pizzello
Автор тексту: Олександра Стара

Американська співачка увійшла в історію, отримавши 32-гу премію. Попередній рекорд диригента Георга Шолті, у якого була 31 нагорода, тримався понад 20 років.

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Співачка отримала чотири нагороди в номінаціях:

  • Найкращий танцювальний/електронний запис – трек Break My Soul;
  • Найкраще виконання в стилі R&B – Plastic Off the Sofa;
  • Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом – Renaissance;
  • Краща пісня у стилі R&B – Cut Іt.

5 лютого у Лос-Анджелесі Національна академія мистецтва та науки звукозапису США провела 65-ту щорічну церемонію вручення премії «Греммі». Переможців визначали у 103 номінаціях та 30 музичних жанрах.

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