Верховна Рада закликала грузинський уряд терміново перевести Саакашвілі на лікування за кордон

СПРАВА СААКАШВІЛІ

За відповідний законопроєкт проголосувало 311 народних депутатів.

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Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У тексті звернення вказано, що необхідність переведення Саакашвілі на лікування за кордон обумовлена критичним станом його здоров’я. Це підтвердили десять грузинських та шість міжнародних експертів.

Парламент також закликав надати омбудсману Дмитру Лубінцю доступ до Саакашвілі, який є громадянином України.

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🔻2 лютого МЗС України закликало Грузію припинити знущання із Саакашвілі

🔻1 лютого український омбудсман закликав грузинську владу допустити його до Саакашвілі

🔻 1 лютого Володимир Зеленський відреагував на погіршення стану Саакашвілі, назвавши це «публічним катуванням».

🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.