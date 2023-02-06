Верховна Рада України визнала ПВК «Вагнера» міжнародною злочинною організацією

ПВК «Вагнера»

Чоловік проходить повз зображення логотипу російської групи Вагнера з написом «Ні війни» на стіні в Белграді, Сербія, неділя, 15 січня 2023 року.

«За» відповідну постанову №8397 проголосували 333 народній депутати України, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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«Також схвалили №3735 Постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями», — додав нардеп у Telegram.

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Голосування ВР щодо ПВК «Вагнера» прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Сьогоднішнє визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією у Верховній Раді - це крок до притягнення їх до відповідальності. Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів», — зазначив він у Telegram.

🔻3 лютого Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК «Вагнера» Пригожину

🔻 30 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північна Корея постачала ракети російській ПВК Вагнера для подальшого розпалювання агресивної війни Росії проти України

🔻26 січня США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією

🔻20 січня британська розвідка повідомила, що в Україні воюють 50 тисяч вагнерівців

🔻19 січня проукраїнські активісти в Сербії порушили кримінальну справу проти групи «Вагнера».

🔻 1 грудня 2022 до Сенату США внесли законопроєкт про визнання ПВК «Вагнера» терористичною організацією

🔻 Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в'язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин.

🔻 23 листопада 2022 депутати Європарламенту запропонували внести російську ПВК «Вагнера» до списку терористичних організацій.