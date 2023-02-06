Винищувачі для України: Польща очікує одноголосного рішення на Мюнхенській конференції

ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Рішення щодо надання Україні винищувачів має бути одноголосним з боку західних союзників, і Польща не діятиме окремо у цьому питанні, повідомив посол Польщі в Німеччині Даріуш Павлось в інтерв'ю газеті Frankfurter Rundschau.

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«На нашу думку, різноманітні можливості консультації слід використовувати якнайшвидше. Політика вагань і зволікань, як це було з танком "Леопард 2", є контрпродуктивною. У нас є приказка: швидко даєш — двічі даєш», — зазначив Павлось.

Дипломат зауважив, що до Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого, залишилось не так багато часу.

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«Ми запропонували главам держав і урядів, які там зберуться, не тільки обговорити це питання (надання Україні винищувачів — ред.), а й прийняти рішення. Ми віримо, що президент Польщі Дуда, президент Франції Макрон і канцлер Шольц могли б зустрітися там у формулі Веймарського трикутника, щоб показати, що найважливіші європейські прихильники України солідарні», — сказав Павлось.

Він також нагадав, що Польща вже поставила в Україну 250 танків.

«Незабаром ми відправимо ще 60 танків, а ще передамо 14 танків "Леопард". Ми повністю прагнемо продовжувати цю підтримку на всіх можливих рівнях. Про це також заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький у німецьких ЗМІ», — сказав посол Польщі в Німеччині.

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Павлось додав, що польська сторона також готова до обговорення щодо постачання і іншого озброєння.

«Польща має кілька десятків радянських винищувачів, як МІГ-21, так і СУ-22. Але, як я вже сказав, ми хочемо єдиного підходу до цього питання з нашими партнерами в ЄС і НАТО», — наголосив посол.

🔻 У CNN, покликаючись на власні джерела повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні

🔻3 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що бойові літаки F-16 – це американська технологія, а не німецька, тому згоду на поставки надаватимуть США.

🔻31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки F-16 для України

🔻31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.