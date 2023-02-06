ЗЕМЛЕТРУС У СИРІЇ

Внаслідок землетрусу у Сирії загинула сестра прем’єр-міністра разом з родиною

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Зруйнований внаслідок землетрусу будинок у Хамі, Сирія
Зруйнований внаслідок землетрусу будинок у Хамі, Сирія © Snack Syrian
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Одинадцять дітей та онуків Насуб Арнус загинули з нею при обвалі будинку. 

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Про це повідомляє Snack Syrian. 

Загиблі жили у місті Хама, що знаходиться у центральній Сирії. 

Через потужний землетрус у країні сотні жертв. Станом на ранок Міністерство охорони здоров'я Сирії повідомляло про 237 загиблих та понад 600 поранених. 

Станом на 12:20 CNN повідомили, що у Сирії кількість загиблих становить 326 осіб, понад тисяча поранена. 

Точна кількість жертв землетрусу уточнюється. 

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Нагадаємо, вранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

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