Втрачаємо дорогоцінний час: у Польщі розчаровані довгим розглядом нового пакету санкцій

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош заявив, що Єврокомісія так і не представила проєкт нових санкцій, хоч і оголосила про них ще місяць тому.

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Про це Садош сказав в інтерв’ю PAP.

«Ми отримуємо дуже тривожну інформацію про підготовку Росії до наступу, який може початися в дуже короткі терміни. Ми дуже стурбовані цією ситуацією. Ми не розуміємо, чому, всупереч заявам ЗМІ, немає реальної роботи над проектом пакетів санкцій», — зазначив він.

За словами Анджея Садоша, це стане однією з головних тем саміту ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюселі.

«Ми не розуміємо, чому шведське головування в ЄС не працює над цими пропозиціями. (...) Кілька зустрічей постійних представників були заплановані минулого тижня і були скасовані в останню хвилину. Ми втрачаємо дуже цінний час, за який Україна щодня платить жертвами серед цивільного населення, руйнуванням інфраструктури або дітьми, яких викрадають до Росії», — додав він.

Згідно з інформацією PAP, є держави, які закликають послабити санкції для деяких секторів. Серед них Нідерланди та Португалія.

Натомість Польща, Литва та Естонія подали конкретні пропозиції щодо нових санкцій. В їх числі заборона імпорту діамантів, каучуку, вапна, припинення співпраці у галузі атомної енергетики, обмеження на програмне забезпечення.

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Нагадаємо, під час саміту Україна — ЄС, що проходив 3 лютого у Києві, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції проти РФ на €10 млрд ухвалять до 24 лютого. Він стосуватиметься технологій, які РФ може використати у війні, а також припинення шляхів обходження попередніх санкцій.

🔻17 січня у Єврокомісії підтвердили підготовку 10-го пакету санкцій проти РФ

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