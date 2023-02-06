В США шукають залишки китайського розвідувального аеростату для вивчення шпигунських технологій КНР

США та Китай

Китайський аеростат падає в океан після збиття

Флот США працює над поверненням уламків кулі, а берегова охорона забезпечує безпеку операції.

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Про це заявив командувач Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони та Північного командування США генерал Глен Ван Герк, пише Reuters .

Успішне відновлення змісту кулі потенційно може дати Сполученим Штатам уявлення про шпигунські можливості Китаю, повідомляє видання. Хоча високопосадовці у США применшують вплив повітряної кулі на національну безпеку держави, йдеться у публікації.

🔻 4 лютого винищувач ВПС США збив повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни. Це було зроблено за тиждень після того, як аеростат вперше увійшов у повітряний простір США біля Аляски. У Сполучених Штатах кулю вважають шпигуном.

🔻 Раніше депутати-республіканці США розкритикували Джо Байдена за те, що Білий Дім кілька днів очікував перед тим, як ухвалити рішення про знищення китайської повітряної кулі.

🔻 Китайські повітряні кулі-шпигуни вже заходили на територію США в минулому: але цього разу аерокосмічну оборону стурбував рух повітряного апарату до «конфіденційних об’єктів», пише Reuters .