Візит Президента парламентської асамблеї НАТО

Глава Міноборони України обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО впровадження стандартів Альянсу

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Олексій Резніков та Жоель Гарріо-Майлям
Олексій Резніков та Жоель Гарріо-Майлям © Олексій Резніков / Твітер
Автор тексту: Оксана Вітер

Зустріч Олексія Резнікова та Жоель Гарріо-Майлям відбулася у Києві.  

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Також темою зустрічі стали очікування від саміту НАТО 2023 року та інтеграція України до Альянсу, йдеться у дописі міністра у твітері. 

«Обговорили євроатлантичну інтергарцію України, очікування від саміту НАТО 2023 року, запровадження STANAG ( Standardization Agreement стандарти НАТО) у нашому секторі безпеки та оборони. Росія зазнає поразки, а військові злочинці будуть покарані», – написав Олексій Резніков.

🔻 1 лютого новий Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має вступити до НАТО після війни 

🔻 Того ж дня експрем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що почавши вторгнення в Україну, Путін зруйнував будь-які аргументи проти вступу України в НАТО

 

 

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