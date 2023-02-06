Глава Міноборони України обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО впровадження стандартів Альянсу

Візит Президента парламентської асамблеї НАТО

Зустріч Олексія Резнікова та Жоель Гарріо-Майлям відбулася у Києві.

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Також темою зустрічі стали очікування від саміту НАТО 2023 року та інтеграція України до Альянсу, йдеться у дописі міністра у твітері.

«Обговорили євроатлантичну інтергарцію України, очікування від саміту НАТО 2023 року, запровадження STANAG ( Standardization Agreement стандарти НАТО) у нашому секторі безпеки та оборони. Росія зазнає поразки, а військові злочинці будуть покарані», – написав Олексій Резніков.

Hosted @senateurJGM, a 🇨🇵 Senator and the President of @natopapress in Kyiv.

Discussed Euro-Atlantic integration of 🇺🇦, expectations from 2023 NATO Summit, introducing of the STANAGs in our security&defence sector.

russia will be defeated, and war criminals will be punished. pic.twitter.com/NTQVNpUNrL — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 5, 2023

🔻 1 лютого новий Президент Чехії Петр Павел заявив , що Україна має вступити до НАТО після війни

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