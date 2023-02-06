Готували удари по залізниці та енергооб’єктах: СБУ затримала російських агентів

Затримання російських агентів

Два агенти ФСБ збирали розвіддані про розміщення критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні, пишуть у Службі безпеки.

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Насамперед зловмисників цікавили точні координати залізничних вузлів та енергогенеруючих підприємств. Інформацію росіяни планували використати для проведення прицільних ракетних ударів, повідомляють у СБУ.

Також російські агенти збирали розвіддані про базування та переміщення ЗСУ на Таврійському напрямку, йдеться у повідомленні.

Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі, коли він робив фото одного з військових об’єктів. Поплічниками росіян виявились місцеві жителі.

Агенти отримували завдання від співробітника управління ФСБ у Ростовській області з псевдонімом «Буба Касторський».

Для комунікації використовували телеграм-канал. Під час обшуків у чоловіків знайшли смартфони із доказами листування.

Наразі обом агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні СБУ.

🔻 20 січня СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру