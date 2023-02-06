ГУР МО: РФ готується до наступу в Донецькій та Луганській областях, а також, ймовірно, у Запоріжжі

НАСТУП РФ

Воронка після російського ракетного обстрілу у дворі житлового кварталу в Краматорську, Україна, 2 лютого 2023 р

У ГУР Міноборони повідомили, що Росія планує наступ навесні та влітку 2023 року.

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Українські розвідники зафіксували, що для наступальних операцій на сході та півдні України, РФ планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

«Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну. Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі», — йдеться у повідомлені ГУР МО.

Зазначається, що на Херсонщині та у Криму війська РФ оборонятимуться.

«Нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців, але реалізація планів Росії знаходиться у прямій залежності як від оснащення російських резервістів, так і від рівня, якості і темпів західної військової підтримки українських захисників», — зазначили в ГУР.

🔻6 лютого у Financial Times, покликаючись на неназваного радника ЗСУ, повідомили, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів

🔻 5 лютого глава Міноборони Олексій Резніков заявив , що росіяни можуть спробувати наступати до 24 лютого, адже люблять символізм

🔻 2 лютого в українській розвідці заявили , що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня

🔻1 лютого Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що наразі Росія активно готується до наступальних дій, ймовірно, у Луганській області.