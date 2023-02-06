ГУР МО: РФ очікує на поставку чергової партії дронів—«шахедів»

БпЛА РФ

Наразі в Росії є проблеми з військовим арсеналом, у тому числі і з безпілотниками, повідомляє ГУР Міноборони.

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«Протягом останніх днів (війська РФ — ред.) вони застосували велику кількість (дронів-”шахедів” — ред.), а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук», — розповів представник ГУР Вадим Скібінський.

За його словами, росіяни вже використали понад пів тисячі дронів—«шахедів».

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«На сьогодні вони (війська РФ — ред.) використали приблизно 660 дронів-”шахедів”. За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки», — додав Скібінський.

Він також зауважив, що армія РФ використовує безпілотники для знешкодження українських ППО.

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«Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість — по 5 - 10 безпілотників — такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО — це підтверджують і наші Повітряні сили», — розповіли у ГУ МО.

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