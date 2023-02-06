До Польщі вже прибув перший канадський «Леопард» для України

Допомога союзників

Канада разом з союзниками навчатиме екіпажі ЗСУ експлуатувати бойові танки, повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд.

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Про успішну доставку танку до Польщі Аніта Ананд написала у твітері.

«Перший канадський основний бойовий танк «Леопард 2», який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України користуванню цією технікою»,— повідомила глава Міноборони.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023

Канада продовжить підтримувати Україну, додала міністерка.

🔻 4 лютого Канада відправила бойову машину для України. Літак із танком «Леопард 2» здійнявся у повітря із міста Галіфакс, що на сході країни. Тоді Аніта Ананд опублікувала відео, на якому вантажили 60-тонну машину.

🔻 26 січня повідомлялося , що Канада передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2»

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