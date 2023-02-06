Естонія заборонила ввозити нафтопродукти з РФ

Санкції проти РФ

Перетинати кордон не можна і з бензином у каністрах, зазначають в країні.

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Про обмеження повідомляють на сайті уряду Естонії.

Відсьогодні заборонені закупівля та ввезення російських нафтопродуктів до країн Євросоюзу.

Як зазначила голова служби заборон та обмежень у сфері соціального захисту податково-митного департаменту країни Пірет Тінкус, паливо, яке використовується для механічних засобів, також підпадає під санкції ЄС.

Резидентам Євросоюзу тепер дозволено купувати бензин у РФ лише в тому обсязі, який дозволить їм завершити поїздку та повернутися на територію ЄС, розповіла чиновниця.

Це означає, що пасажир має право ввозити до Євросоюзу паливо, яке знаходиться в автомобільному баку і призначене для використання в ньому, пояснила Тінкус.

Аналогічна заборона діятиме при в'їзді з РФ до Латвії, Литви та Фінляндії.

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