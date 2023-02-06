Захід має систематично нарощувати свою допомогу — Моравецький

«Історія навчила нас, що Росії не можна довіряти. Якщо Захід залишить Київ самого по собі, то рано чи пізно війна переміститься в Берлін чи Париж, як це сталося в 1939 році, коли Європа залишила Варшаву без підтримки».

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Про це прем’єр-міністр Польщі сказав в інтерв’ю іспанській El Mundo, передає Польське Радіо.

Він зазначив, що Україні необхідна подальша підтримка, у тому числі і від таких географічно віддалених країн, як Іспанія та Португалія. Оскільки свобода Європи — це спільна мета.

«Росія — паперовий тигр, але все-таки тигр. Одні тільки танки його не стримають, але якщо Путін побачить, що наша рішучість не слабшає, він зрештою прийде до висновку, що не може виграти цю війну», — зазначив Моравецький.

За його словами, якби інші країни надавали б Україні таку саме підтримку, як це робить Польща, то ця війна давно б закінчилася.

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«Від Мадрида до Києва у нас є Європа, яка хоче жити в мирі. Якщо ми не матимемо рішучості захищати одну європейську країну, ми ризикуємо перетворити наш континент на багаторічну фортецю в облозі», — додав він.

Моравецький також зазначив, що Варшава не ставить жодних червоних ліній у питаннях підтримки Києва.

«У ситуації, коли в Україні атакують цивільні цілі, гинуть жінки та діти, жорстоко вбивають військовополонених, проведення червоної лінії суперечило б польському та європейському національному інтересу. Наш інтерес існування — зупинити Росію», — підкреслив прем'єр.

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