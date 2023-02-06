Зеленський вніс до ВРУ подання про призначення Василя Малюка главою СБУ

КАДРОВІ ЗМІНИ

Відповідний проєкт постанови № 8425, 6 лютого був зареєстрований на сайті Верховної Ради.

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«Відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України вношу подання про призначення В. Малюка на посаду голови Служби безпеки України. На пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиму це подання особисто», — зазначив у документі президент України Володимир Зеленський.

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Подання президента України Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. © ВРУ

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🔻Ввечері 5 лютого, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що «Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. МВС – Ігор Клименко. СБУ – Василь Малюк». А 6 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що він не отримував пропозиції очолити Мінстратегпром.

🔻 5 лютого народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що міністр оборони України Олексій Резніков може бути відправлений у відставку на тлі корупційних скандалів у Мінобороні. За даними нардепа, Резніков може очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Тоді ж Железняк повідомив, що МВС та СБУ можуть отримати постійних очільників. Він зазначив, що ними стануть ті, хто зараз в.о.: Ігор Клименко та Василь Малюк.

🔻 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув від виконання обов’язків голови Служби безпеки України Івана Баканова

🔻 18 липня Василь Малюк був призначений тимчасово виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України

🔻19 липня Верховна Рада відправила у відставку усуненого від посади голову СБУ Івана Баканова