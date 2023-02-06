Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Продовження воєнного стану в Україні

Глава держави пропонує продовжити термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 19 лютого на 90 діб.

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Законопроєкти зареєстровано під номерами №8419 та 8420. В них пропонується затвердити відповідні укази Президента України.

Зауважимо, що 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023-го.

🔻 Нагадаємо, Україна запровадила режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

🔻 Потім парламент продовжував воєнний стан 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.