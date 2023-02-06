Зеленський може відвідати саміт ЄС у Брюсселі цього тижня — Financial Times

Саміт ЄС

Втім, безпекові проблеми можуть зірвати візит президента України, зазначили у Financial Times.

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Саміт лідерів ЄС пройде 10-11 лютого. На заході планується обговорити війну РФ проти України, міграцію і реакцію ЄС на закон США про зниження інфляції.

Згідно із запропонованим планом, Зеленський має виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту, що викликає занепокоєння з точки зору безпеки, пише видання.

«Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись їду. Це правда», — сказав Зеленський журналістам 3 лютого, відповідаючи на питання про можливий візит до Брюсселя.

У Єврокомісії можливий візит Зеленського в Брюссель не прокоментували.

«Відповідь - ні. Я не можу підтвердити, я не можу коментувати, у мене немає інформації про це. Як ви можете уявити, це не те, що ми б коментували тут, у залі для преси», — зазначив речник Єврокомісії Ерік Маммер сьогодні на брифінгу.

🔻 На початку лютого Володимир Зеленський натякнув , що не виключає своєї поїздки до Брюсселя в лютому. Але тільки в разі, якщо буде згода надати Україні далекобійну зброю. І якщо дозволить ситуація з безпекою в державі.

🔻 Поїздка Зеленського стане другим виїздом за межі України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він відвідав Вашингтон у грудні.