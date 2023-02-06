Зеленський їде до Брюсселя — ЗМІ

візит президента

Український Президент має прибути на саміт ЄС 9 лютого, у четвер. Про це повідомляє бельгійська агенція Belga. Associated Press заявляє, що Європарламент почав підготовку до можливого візиту Зеленського.

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9-10 лютого у Брюсселі зберуться лідери 27 країн. На саміті у Брюсселі заплановано кілька тем теми для обговорення — Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

Бельгійське інформагентство Belga повідомляє, що з міркувань безпеки точна програма не розголошується.

Тим часом у Брюсселі розпочали підготовку до візиту Володимира Зеленського. Але його участь залежатиме від безпекової ситуації, пише AP. Журналісти наголошують: зустріч у Брюсселі дозволить Зеленському переговорити з усіма головними лідерами ЄС за один день. Якщо цей візит відбудеться, це буде його перша поїздка до Європи з початку повномасштабного вторгнення і друга за кордон. У грудні Зеленський відвідав Вашингтон.

Раніше Financial Times повідомляє про можливу участь глави України у саміті ЄС. Зеленський має виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту.

Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.