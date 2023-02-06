Землетрус у Туреччині: до МЗС надійшло 24 звернення про відсутність зв'язку з громадянами України

УКРАЇНЦІ В ТУРЕЧЧИНІ

Місця знаходження українців з'ясовуються. Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Наразі громадян України серед жертв немає.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«В посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії», — зазначив він.

Для отримання допомоги українці мають звернутичя на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88

🔻Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників

🔻ЄС і НАТО готові допомогти Туреччині впоратись із наслідками землетрусу

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.