Ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю є низькою – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Росія вдається до ядерних погроз, в першу чергу, для залякування Заходу. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Також аналітики Інституту зазначили, що малоймовірною є готовність Кремля до війни з Північноатлантичним Альянсом.

«Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво і прагне уникати ризикованої та суперечливої політики для підтримки власних цілей», – зауважують в повідомленні.

На думку аналітиків ISW, російський президент продовжує демонструвати свою обачливість і показує себе людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть якщо його сприйняття ситуації розходиться з реальністю.

«Путін неодноразово ставив себе в позицію формулювання максималістських і нереалістичних цілей, закликаючи свій уряд і військових досягти їх, але утримувався від ухвалення рішень, яких вимагає широкомасштабна і затяжна звичайна війна», – підсумовують у звіті.

🔻 НАТО закликав Росію виконати зобов'язання щодо нового договору про ядерну зброю.

🔻 29 січня стало відомо , що Росія в односторонньому порядку відклала переговори зі США щодо інспекцій ядерної зброї.

🔻 15 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, що «ядерна зброя не повинна бути використана».