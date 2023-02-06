Кадрових змін в сфері оборони не буде – Арахамія

кадрові зміни

Наразі в уряді очікують на призначення глав міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

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Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

🔻 6 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували чинному міністру оборони стати главою Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості».

🔻 Увечері 5 лютого інформацію про кадрові зміни в уряді опублікував глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він заявив, що «Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва».

🔻 5 лютого народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла повідомила, що Верховна Рада планує звільняти міністра оборони Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.