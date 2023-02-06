Кулеба назвав три пріоритети на Мюнхенській безпековій конференції

плани на мюнхен

Постачання далекобійних ракет і бойових літаків для України, членство у НАТО та майбутнє Росії. Ці три головні теми просуватиме Київ на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова — це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії», — заявив очільник МЗС.

Він наголосив, що цьогорічна зустріч є надзвичайно важливою

«На ній (Мюнхенській безпековій конференції — ред.) зберуться ключові фігури в питаннях євроатлантичної безпеки. У центрі уваги будуть теми, які безпосередньо дотичні до безпеки України, Європи та світу загалом», — наголосив головний український дипломат.

Торік Президент Володимир Зеленський особисто був присутнім на Мюнхенській безпековій конференції. Його вітали стоячи учасники заходу.

Мюнхенська безпекова конференція у 2022 році AP - Andrew Harnik

У своїй промові він закликав світ припинити заспокоювати Росію, а перейти до реальних дій. Він нагадав, що Україна відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки.

«Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи п'ять тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти – це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати», — заявив у Мюнхені 19 лютого 2022 року Зеленський.

Мюнхенська безпекова конференція (MSC) відбудеться з 17 по 19 лютого 2023 року.